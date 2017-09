VIDEO: Boswachter botst onder water bijna tegen bever

Hij was op bezoek daar voor een boekpresentatie van een collega. Gepakt door het snorkelvirus had hij zijn flippers en zijn duikbril ook maar meegenomen. Hij lag nog maar net in het water of het enorme knaagdier zwom pal voor de lens langs hem.

Grootste knaagdier van Europa

En dan heb je het niet over een badderende cavia. Zo'n volwassen bever is zomaar 1.30 meter van kop tot staart en een kilootje of dertig zwaar. Daarmee is de bever het grootste knaagdier van Europa. Bovendien een nachtdier, dus extra mazzel om zo'n uit de kluiten gewassen dier bij daglicht te kunnen spotten én filmen.

Jaloers

Dat is vrij uniek te noemen. Filmploegen hebben het geprobeerd, maar komen veelal niet verder dan een beverkop boven water of op takken knagende bevers langs de waterkant. Collega-boswachter Thomas van der Es die in de Biesbosch werkt, geeft eerlijk toe dat hij wel een beetje jaloers is op zijn Gelderse collega.

Van Heerde is boswachter voor Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort bij Nijmegen. Daar dook hij deze zomer met hordes enthousiaste nieuwsgierigen het water in om ze de natuur eens van een andere kant te laten zien. De natte kant. Dat hij nu op bezoek was voor die boekpresentatie en in het uurtje dat hij over had getrakteerd wordt op zo'n fantastische ontmoeting met een bever noemt hij een jongensdroom.

