Serero en Büttner fit voor Europa League Vitesse

ARNHEM - Thulani Serero en Alexander Büttner reizen woensdag vanaf vliegveld Weeze mee met Vitesse naar Nice. Daar speelt de Arnhemse club donderdag een cruciaal duel om in de race te blijven voor de volgende fase van de Europa League.

Serero was na Ajax, toen hij uitviel met hamstringklachten, een twijfelgeval. Trainer Henk Fraser bevestigde dinsdag na de besloten training dat de middenvelder mee gaat naar Frankrijk (zie elders ons interview met Fraser). Serero kwakkelt al een tijdje met knieklachten bij de aanhechting van de pees, miste de duels met VVV Venlo en Swift, maar speelde tegen Ajax weer ijzersterk. Toch viel hij na een uur ook uit. De kans is heel klein dat Serero tegen Nice niet aan de aftrap zal verschijnen.

Ook Bryan Linssen is goed uit het duel met Ajax gekomen. Linssen had last van zijn oog, droog daarom bescherming in de Arena en kreeg prompt een bal ongelukkig in zijn gezicht. De linksbuiten, uitstekend in vorm, kan donderdag ook starten tegen Nice.

Stijve nek

Alexander Büttner haakte tijdens de warming up af met een stijve nek. Een dag later was dat euvel nog altijd niet verholpen, maar Fraser laat weten dat het nu weer goed gaat met de linksback. Büttner verwijst daarmee Lassana Faye normaal gesproken weer naar de reservebank. Gevolg is dat Vitesse op volle oorlogssterkte kan aantreden in Nice.

Resultaat nodig

Het duel is van groot belang voor Vitesse als het nog in de race wil blijven in de poule. Omdat de eerste wedstrijd thuis tegen Lazio met 3-2 werd verloren, heeft Vitesse minimaal een gelijkspel nodig. Na de clash met Nice volgen twee duels met Zulte Waregem dat twee weken geleden in eigen huis met 5-1 ten onder ging tegen de Fransen.