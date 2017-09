Nog veel vragen over dode Drutenaar

DRUTEN - De politie doet opnieuw een getuigenoproep in de zaak van de 24-jarige man uit Druten die in juni dood werd gevonden in de zee bij Noordwijk. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen, maar tast nog steeds in het duister door wie en waarom hij om het leven is gebracht.

In een advertentie in het Noordwijkerhouts Weekblad en De Noordwijker vraagt de politie of mensen die meer informatie hebben over de zaak zich te melden. Eerder leidde aandacht voor de zaak in Opsporing Verzocht tot bruikbare tips, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De dood van Evarald Suensberg uit Druten werd opgepakt door een team van 25 rechercheurs. Het team is inmiddels afgeschaald, maar volgens de politie wordt er nog steeds aan de zaak gewerkt.

Affie

Over de dood van Everald, of Affie zoals zijn vrienden hem noemden, is nog veel onduidelijkheid. Het Openbaar Ministerie wil niet vertellen hoe Everald om het leven is gekomen, behalve dat het waarschijnlijk door geweld is gebeurd. In de dagen voor zijn overlijden werd hij gesignaleerd in Den Haag, maar het is niet bekend wat hij daar deed.

Ook Everalds vrienden tasten in het duister waarom hun 'Affie' om het leven is gebracht. Ze schetsen hem als een 'lieve jongen' en een 'knuffelbeer'.

Als u meer informatie heeft over de dood van Everald Suensberg uit Druten, of wat hij in Den Haag deed, kunt u contact opnemen met de politie.

