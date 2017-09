Het Gelderse Wapenboek eindelijk te zien

Het Rijksmuseum in Amsterdam stelt het Gelderse Wapenboek tentoon bij een expositie over de Nijmeegse kunstenaar Johan Maelwael. Hij was de oom van de Gebroeders van Limburg en wordt gezien als de eerste Nederlandse schilder.

Foto: Omroep Gelderland

Kleurrijke schilden

Het middeleeuwse boek werd gemaakt rond 1390 aan het hof van de Gelderse hertogen. Het staat vol met kleurrijke wapenschilden van Europese ridders. Ook de wapens van de Hertog van Gelre en tientallen Gelderse ridders staan in het boek.

De Heraut Gelre was één van de trouwe dienaren van de middeleeuwse vorsten in Gelderland. Hij maakte het wapenboek in opdracht van Hertog Willem van Gelre en Gulik. Het wapenboek van de Heraut Gelre is vanaf 6 oktober tot en met de kerstvakantie te zien.

