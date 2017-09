FOTO: Een hekje? Nou, dan rijd ik er toch gewoon omheen!

Zoals op de foto te zien is, staan de hekjes er eigenlijk voor niets. De gemeente plaatste de hekken na overleg met inwoners van de wijk Loovelden. De zogenoemde sluizen moesten uitkomst bieden tegen hard rijdende scooters en bromfietsers.

Slaat nergens op

Wijkbewoner Richard Beckmann vindt de situatie te bizar voor woorden en noemt het 'zonde van het geld'. Hij zat in een comité dat de gemeente adviseerde bij het maken van de plannen.

Tekst loopt door onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Maar dit was niet wat de omwonenden hadden geadviseerd. Beckmann: 'Nee, totaal niet. Dit slaat nergens op. Het zijn stalen hekken geworden terwijl we houten hekken hadden gevraagd. En het moet scooterwerend zijn, maar je kunt er gewoon omheen.'

Snel wat aan doen

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de klachten bekend zijn. 'We roepen bewoners dan ook op ons hun ideeën en klachten door te geven, zodat we er wat aan kunnen doen. Binnenkort zullen we weer met het wijkplatform om de tafel gaan om erover te spreken.

Op Facebook reageerde de gemeente op vragen van Huissenaren.