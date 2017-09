Estavana Polman na zwangerschap razendsnel terug bij Oranje: 'Ik geniet meer'

ARNHEM - Estavana Polman is terug bij Oranje. Op 23 juni beviel ze van Jesslynn. Drie maanden later speelt ze met Nederland een kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. 'Ik ben super trots.'

De 25-jarige Polman wordt bij de bijeenkomst van het team op Papendal van camera naar camera gesleept. Haar populariteit lijkt door de geboorte van haar eerste kindje alleen maar toegenomen. Ze leek eerst niet te worden geselecteerd. Maar door blessures en de zwangerschap van haar teamgenote Maura Visser werd de Arnhemse toch opgeroepen. En zo trainde Polman weer volop mee met het Nederlands team in aanloop naar twee belangrijke kwalificatieduels. Te beginnen woensdag voor ruim 4000 toeschouwers in Eindhoven en komend weekend ook uit tegen Kosovo.

Personal trainer

'Het is heel bijzonder voor mij dat ik hier nu weer sta', zegt Polman. 'Dat had ik drie maanden geleden niet durven dromen. Ik heb ook al vier wedstrijden gespeeld voor Esbjerg, het is zeker sneller gegaan dan verwacht. Uit Nederland is een personal trainer naar Denemarken gekomen en die heeft mij teruggebracht. Dat was top. Drie keer per dag trainen in het begin. Alles heel bedacht hoor, met een zwangerschapsspecialist die duidelijk aangaf waar ik wel en niet belast kon worden', vertelt Polman over haar comeback.

Rustiger

Ze straalt en geniet zichtbaar. 'Heerlijk weer even veel Nederlands praten en lekker een beetje ouwehoeren. Ik ben deze week ook met een ander gevoel aangesloten bij het team. Ben rustiger geworden. Ik geniet meer van de dingen die ik doe. Dat heb ik wel gemist. Niet meer van even snel dit of dat. Ik ben gewoon super trots om hier te mogen zijn.'

Ongemakjes

Het moederschap valt soms zwaar, maar meestal gaat het hartstikke goed. 'Het was het beste wat mij kon overkomen', zegt de Arnhemse. 'Je kan het niet omschrijven.. En ze doet het ook fantastisch, dus niks te klagen. De nachten zijn soms kort en dus zwaar maar als je haar dan weer ziet lachen..Natuurlijk heb ik ook wel mijn kleine ongemakjes. Zoals na de bevalling als je dan ff aanzet en je plast in je broek. Dat zullen veel vrouwen wel herkennen', lacht ze breeduit.

Super powers

'Maar ik manage het aardig denk ik. Mijn moeder is drie maanden in Esbjerg geweest en heeft mij flink geholpen. En het is ook maar twee uurtjes dat ik moet trainen aangevuld met wat krachttraining. Het is geen job van 8 tot 5. Ik heb super powers ontwikkeld. Weet je, als ik vroeger om zes uur in de ochtend moest opstaan om iets te doen, was er geen beweging in te krijgen. Nu doe en kan je het gewoon. Even slapen zit er gewoon niet meer in, want je wil als topsporter ook zo snel mogelijk terugkomen.'

WK Duitsland

Dat laatste is Polman dus gelukt. Ze wil met Esbjerg weer kampioen worden van Denemarken, met Oranje de kwalificatie voor het EK van 2018 goed beginnen en is van plan om ook het WK in december te spelen. Dat wordt in Duitsland gespeeld. 'Ik kan natuurlijk een terugval krijgen, maar natuurlijk. Ik wil nog steeds dat doel halen. En denk ook dat het mij gaat lukken.'