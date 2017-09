Nieuwe plek voor 'illegale stadsnomaden' Nijmegen

NIJMEGEN - De stadsnomaden in Nijmegen verkassen naar de plek van de toekomstige wijk Broodkorf in nieuwbouwgebied De Waalsprong. De vergunningaanvraag hiervoor die dit voorjaar nog rammelde, is inmiddels in orde. De stadsnomaden verblijven nu nog illegaal op een terrein van de Radboud Universiteit in de wijk Brakkenstein.

Het plan is om de grond bij de Broodkorf steeds voor een jaar te verhuren aan de stadsnomaden. Gas, licht en water heeft de groep idealisten niet nodig: ze gaan 'off-the-grid' door gebruik te maken van zonne-energie, regenwater en houtbriketten om de woonunits zo nodig extra te verwarmen. Zo willen de nomaden een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk achterlaten. Telkens een jaar Wethouder Velthuis wil de grond telkens voor een jaar verhuren. Volgens hem is het 'gezien de aantrekkende woningmarkt' namelijk 'niet ondenkbaar' dat er versneld nieuwbouwhuizen verrijzen in de wijk Broodkorf Noord. Kosten die samenhangen met eventuele planschade die de stadsnomaden veroorzaken, moeten op hen verhaald worden. De bestuurders van de Stichting Nijmeegse Stadsnomaden worden zelfs hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de verplichtingen die ze met de gemeente aangaan. 'Mogelijke problemen gezien voorgeschiedenis' Wethouder Velthuis ziet nog wel mogelijke problemen 'gezien de voorgeschiedenis en handelswijze van de Stadsnomaden die nu illegaal verblijven op een terrein van de Radboud Universiteit' als niet alle nomaden het huidige terrein willen verlaten. De gemeente moet dan volgens ontruimingsprocedures starten en mogelijk kosten maken om het terrein van de Radboud Universiteit weer op te schonen. Vandaar de stok achter de deur dat de bestuurders van de Stichting Stadsnomaden ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn. Wanneer de stadsnomaden precies verhuizen, is nog niet bekend.