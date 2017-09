Waterkrachtcentrale levert minder stroom door niet meedoen Rijkswaterstaat

EEFDE - Vijf jaar lang is een groep vrijwilligers al bezig met het plan: Een waterkrachtcentrale bouwen bij de stuw in Eefde. De vrijwilligers, verenigd in Lochem Energie, willen ook het Twentekanaal erbij te betrekken omdat er dan meer energie opgewekt kan worden. Maar Rijkswaterstaat houdt de boot af.

De stuw ligt in de Berkel en wordt beheerd door het Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap heeft onlangs meerdere locaties aangewezen waar een waterkrachtcentrale zou kunnen komen en daar is deze er één van. Maar de Berkel komt vlak na de stuw uit in het Twentekanaal en gaat verder over in de IJssel. Daarom vond Lochem Energie het een mooie kans om het water van het kanaal ook te gebruiken voor de waterkrachtcentrale. 'We hebben veel verschillende ideeën', zegt Tonnie Tekelenburg, één van de vrijwilligers. 'Eén van de plannen is om voor de stuw een watergang te maken van het kanaal naar de Berkel. Dan krijg je meer water en dus ook meer stroming en dus uiteindelijk meer energie.'

Tonnie Tekelenburg van Lochem Energie:

Dubbel aantal huishoudens

Volgens Tekelenburg zou dit flink schelen. Met alleen het opwekken van water uit de Berkel kunnen ongeveer 150 huishoudens stroom krijgen, met het water van het Twentekanaal erbij zou dit het dubbele kunnen zijn, 300 dus. Bovendien is een grotere installatie relatief goedkoper. Maar op alle plannen, en dus ook deze, zegt Rijkswaterstaat tot nu toe 'nee'.

Tekelenburg snapt er niks van. 'We zijn er al vijf jaar mee bezig, hebben heel veel overleggen gehad, passen onze plannen aan, bedenken iets anders, maar we komen nog steeds geen stap verder. Ook Rijkswaterstaat vindt duurzaamheid belangrijk, sommigen juichen onze plannen ook toe. Maar iemand anders zegt dan weer dat het voorstel niet kan, in verband met de veiligheid van de scheepvaart bijvoorbeeld.'

Reactie Rijkwaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) wil niet voor de camera of microfoon reageren maar laat het volgende weten:

'Duurzame energieopwekking is een belangrijk speerpunt voor Rijkswaterstaat. We staan dan ook open voor ideeën en initiatieven met betrekking tot dit onderwerp. Op dit moment doen we echter nog niets met waterkracht op het Twentekanaal, omdat RWS nog bezig is met het ontwikkelen van beleid hierop. Dit is een ingewikkeld en langdurig proces omdat er veel factoren van invloed zijn: capaciteit, planologie, de actuele Waterakkoorden, omgeving, wetgeving, natuur, etc. Zolang dit beleid er nog niet is, kunnen we hierover nog geen concrete afspraken maken met andere partijen. Wel blijven we natuurlijk in gesprek.'

Geduld

Het lastige is dat er sowieso nog toestemming nodig is van RWS omdat het uiterste staartje van de waterkrachtcentrale straks uitkomt in een stukje van het Twentekanaal. Tekelenburg en de andere vrijwilligers houden vol, maar frustrerend en verdrietig is het wel. '

Maar Rijkswaterstaat is niet de enige onzekere factor. Ook loopt er nog een discussie over de 'visvriendelijkheid' van dergelijke installaties. En tot slot zijn er nog een boel inwoners nodig die het initiatief steunen, want zonder dat gaat het plan ook niet door. Binnenkort start Lochem Energie daar een campagne voor.