Nog steeds veel onrust bij kinderen en ouders door problemen met leerlingenvervoer

Marcha is twaalf, maar heeft de belevingswereld van een 3-jarige. Het is voor haar niet handig als ze elke keer een andere taxichauffeur heeft. 'Het is onduidelijk. Je weet niet welke chauffeur er komt. Je weet niet wanneer die komt en ook niet of zij op tijd op school aankomt', vertelt moeder Ingrid.

Leraren brengen zelf leerlingen thuis

Via het leerlingenvervoer worden scholieren met een beperking naar het speciaal onderwijs gebracht. Zo zit Marcha op de Zonnehoek, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook daar moeten ze zich in bochten wringen om de leerlingen 's ochtends op te vangen of juist 's middags weer naar huis te laten gaan.

Marianne Heijting is directeur van de school met drie vestigingen in Apeldoorn. Daar zijn ze er helemaal klaar mee. Op de vestigingen van De Zonnehoek moeten ze zich elke dag aanpassen aan te laat komende leerlingen of leerlingen die 's middags nooit worden opgehaald. 'We merken dat leerlingen te laat komen of dat collega's onder werktijd zelf leerlingen naar huis moeten brengen.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

'Probleem bij de planning'

Ingrid Preuter wil absoluut de schuld niet bij de chauffeurs in de schoenen schuiven. 'Voor hen vind ik het ook erg. Zij kunnen er niets aan doen. Ze vliegen alle kanten op en doen echt hun best voor de kinderen.' Wel wijst ze naar de planning van PlusOV. 'Daar gaat echt de boel mis.'

Directeur Andreas Noordam van PlusOV geeft toe dat het de laatste weken niet goed is gegaan, maar zegt dat het inmiddels over het algemeen veel beter gaat. Sinds dit schooljaar verzorgt PlusOV het leerlingenvervoer van meerdere gemeentes, waardoor de planning opnieuw gemaakt moest worden. Daarnaast zegt het bedrijf dat het lastig is om voldoende chauffeurs aan te trekken.

De problemen zijn ook bekend bij de gemeente Apeldoorn. Wethouder Blokhuis geeft aan dat een onderzoek loopt en dat de resultaten daarvan gebruikt gaan worden om maatregelen te nemen.

Zie ook: