Geen terrein voor motorcrossers Afferdense en Deestse Waarden

NIJMEGEN - Het Drutense college van B&W neemt geen initiatieven om een terrein beschikbaar te stellen waar motorcrossers hun hobby kunnen uitoefenen. Volgens een woordvoerster heeft de gemeente ook geen concreet verzoek ontvangen.

Onlangs klaagde het waterschap Rivierenland over crossmotoren en quads die schade toebrengen aan de dijken, vooral tussen Ewijk en Deest.

Enkele jaren geleden maakte de gemeente Druten een einde aan illegaal motorcrossen in de Afferdense en Deestse Waarden. Akkoord'94 vroeg destijds om een alternatieve locatie voor de motorcrossers, maar daar ging het college niet op in.



Via mediapartner RTV Totaal