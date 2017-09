Komende week in Uit met Esther, Wijnbouwcentrum, Peter van Hal en het Schip van Blaaw

ARNHEM - Esther gaat naar de opening van het wijnbouwcentrum, nemen we een kijkje in het leven van collodion fotograaf Peter van Hal en belichten we de architectuur van het Schip van Blaauw.

Wijnbouwcentrum in Groesbeek

Esther neemt deze aflevering de kijker mee langs de wijngaarden in Groesbeek. Deze populaire fietsroute heeft een bijzondere bezienswaardigheid gekregen: het wijnbouwcentrum. Op deze locatie kunnen mensen de Groesbeekse wijn proeven, wijn laten analyseren en een opleiding in de wijn volgen.

Peter van Hal collodion fotograaf

De collodium fotografie werd in 1851 uitgevonden door Frederic Scott Archer. In het digitale tijdperk is deze vorm van fotografie naar de achtergrond geschoven, maar niet voor Peter van Hal. Peter reist het land door met zijn fotostudio in zijn bus. In Uit met Esther laat hij zien hoe hij werkt. Mocht u zijn werk willen bekijken, dat kan bij Store & More in Nijmegen en 13 en 14 oktober bij Zaadel eveneens in Nijmegen.

Schip van Blaauw

Het schip van Blaauw is een voormalig laboratorium voor plantenfysiologie. Professor Blaauw deed daar onderzoek naar de invloeden van licht, temperatuur en grondwaterstand op de groei van planten. Onder andere door zijn onderzoek werd het mogelijk bloembollen op elk gewenst moment in bloei te trekken. Daartoe werden kassen, speciale dakvensters en ruimtes met constante temperatuur gebouwd.