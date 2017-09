Jaren klussen, en dan stelen ze je auto: 'Dit was een professionele bende'

EDE - 'Voor iedere autoliefhebber is dit je worst nightmare', zegt Nick van den Brink. Zijn Seat Leon Cupra, waar hij honderden uren en veel geld aan spendeerde, werd afgelopen nacht gestolen vanaf zijn oprit in Ede.

Een kleine 15.000 euro stak Nick de laatste twee jaar in zijn wagen. Afgelopen donderdag was zijn Seat uit 2007 eindelijk zo goed als klaar. Strakke velgen, sportstoelen en een upgrade van zijn motor; de auto is een plaatje geworden, zowel van buiten als onder de motorkap. Daar dachten anderen kennelijk hetzelfde over.

Elders geparkeerd?

'Ik was al vroeg beneden, deed wat werk en wilde rond 7.30 uur een collega ophalen, toen ik zag dat mijn auto er niet meer stond. Dan twijfel je even aan jezelf: heb ik 'm nou ergens anders gezet?' Dat was niet zo. Hij moest daar staan, naast zijn huis.

De Seat van Nick: (tekst loopt door onder de foto)

Tot overmaat van ramp liet hij ook zijn tas met laptop en portemonnee in de auto staan. Nick: 'Dat gebeurt echt nooit hoor. Dus ik kwam vandaag in de bureaucratische mallemolen terecht. Pasjes blokkeren, aangifte doen.'

Professionele bende

Er werden geen inbraaksporen gevonden, er was niet geprobeerd de sleutel uit zijn huis te stelen en zijn buren hadden niets gehoord. 'Zelf hoorde ik ook niks, en ik slaap er praktisch boven. Als je de auto met een koude motor start, dan is 'ie niet heel stil'.

Nick twijfelt er dan ook niet aan dat een professionele bende een manier had om zijn auto zonder schade te openen, het ding weg te rollen richting de straat, om hem pas later te starten.

Hoop op social media

Nicks vermissingsbericht op Facebook werd al enkele honderden keren gedeeld, veelal door onbekenden. 'Mensen die je kent uit de autowereld weten gewoon hoe klote het is als ze aan je spullen komen.'

De Edenaar is wel verzekerd, maar hij denkt niet dat hij de tijd en het geld die hij in de wagen stak er nog uit krijgt. Ook van de politie verwacht de Edenaar weinig: 'Dit is gewoon niet hun prioriteit, dat zeggen ze ook eerlijk. Aan sociale media heb je tegenwoordig meer.'

En dus hoopt Nick dat zijn oproep leidt tot de terugkeer van zijn liefde op vier wielen.