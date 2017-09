SP Arnhem wil dat gemeente met spoed onderzoek doet naar Rigterzorg

ARNHEM - De Arnhemse SP wil dat de gemeente snel actie onderneemt richting zorginstelling Rigterzorg. Uit rapporten van inspecties blijkt dat de zorg niet voldoet aan een groot deel van de wettelijke en gemeentelijke eisen, maar de gemeente blijft erbij dat er geen grote zorgen zijn.

Zusterbedrijf Rigtergroep wordt hard aangepakt in Nijmegen, wegens slechte zorg en mogelijke pgb-fraude. Volgens Nijmegen zijn persoonsgebonden budgetten gebruikt om een deel van de huur van de woningen van cliënten te betalen, wat volgens de gemeente niet mag. Rigtergroep bestrijdt dat er fraude is gepleegd.



Bij Rigterzorg in Arnhem krijgen 66 cliënten begeleiding bij zelfstandig wonen, verpleging en dagbesteding. Het gaat om cliënten met psychiatrische problemen, licht verstandelijk beperkten, verslaafden en cliënten die een strafbaar feit hebben gepleegd of verdacht zijn geweest.

De gemeente Arnhem heeft de afgelopen maanden tegenover Omroep Gelderland verklaard dat fraude bij Rigterzorg niet aan de orde kan zijn, omdat er niet met pgb gewerkt zou worden. In de inspectierapporten staat echter te lezen dat cliënten wel degelijk via pgb zorg krijgen.

Op verzoek van Omroep Gelderland heeft de gemeente nogmaals navraag gedaan hoe dit zit en hieruit kwam de bevestiging dat er inderdaad wel met pgb's is gewerkt. 'Of we nu alsnog onderzoek gaan doen, daar doen we geen uitspraken over', aldus de woordvoerder van de gemeente.

In december 2016 constateerde de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij Rigterzorg:

Het is er onveilig door agressieve cliënten en door verbale en fysieke agressie van medewerkers.

Het medicatiebeleid is ontoereikend en onveilig

Het is onvoldoende helder hoeveel uren van de indicatiestelling daadwerkelijk besteed worden aan cliëntcontacten

Het opleidingsniveau van medewerkers is niet voldoende.

Het beleid rondom het gebruik van harddrugs is niet sluitend.

In maart bleek dat er nog te weinig vooruitgang is geboekt om de zorg veilig te kunnen noemen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht in maart ook een bezoek en concludeerde dat aan 18 normen niet wordt voldaan. Dit kan volgens de inspectie leiden tot onnodige risico’s voor cliënten.

In augustus 2017 deed VGGM opnieuw onderzoek. Opvallend is dat deze herinspectie van tevoren werd aangekondigd en dat er geen cliënten aanwezig waren. Uit het inspectierapport blijkt dat er vooral een papieren controle is uitgevoerd. Er zijn beleidsprotocollen ingezien en beoordeeld, maar de uitwerking hiervan in de praktijk is niet uitgebreid onderzocht. Duidelijk is wel dat er enkele medewerkers zijn vertrokken die niet voldeden aan het vereiste opleidingsniveau.

Rust bij cliënten

Op dit moment is in ieder geval op één locatie een opnamestop ingelast tot februari om orde op zaken te stellen en weer rust onder cliënten te krijgen. VGGM adviseert de gemeente om over een aantal maanden eventueel weer een keer langs te gaan. De SP wil dat er nu wat gebeurt.

De SP wil dat de gemeente ook onderzoek gaat doen naar de nieuwe zorgbedrijven die de eigenaren en medewerkers van Rigterzorg hebben opgericht. Rigterzorg wil verder onder de naam Inopia. 'Ik krijg daar een beetje een onderbuikgevoel bij. Ik wil dat de gemeente goed onderzoek doet, omdat je zeker moet weten dat er niet gewoon een ander label aan dezelfde organisatie wordt gehangen', zegt raadslid Paulien Lunter.

De gemeente zet dat als Rigterzorg verder gaat onder een nieuwe naam opnieuw wordt getoetst of aan alle voorwaarden wordt voldaan om zorg te mogen leveren.

De SP doet op dit moment ook zelf onderzoek naar de situatie in Arnhem.



Rigtergroep heeft de aantijgingen van de gemeente Nijmegen altijd ontkend. De advocaat van Rigtergroep zei in een eerdere reactie dat er wel voldoende zorg is geleverd. De Rigtergroep zegt van de gemeente nooit de ruimte te hebben gekregen om uitleg te geven.

Zie ook: