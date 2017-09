Henk Fraser waarschuwt: Nice is dodelijk in de omschakeling

ARNHEM - Henk Fraser liet zijn spelers donderdag opdraven voor een besloten training in Gelredome. Na die sessie liet hij zijn licht alvast schijnen over tegenstander Nice in de Europa League. 'Dodelijk in de counter.'

Fraser predikte realisme aan de vooravond van het eerste duel in de Europa League tegen Lazio Roma. De coach bewees twee weken geleden dat hij zijn ploeg tactisch uitstekend had voorbereid. Vitesse deed meer dan goed mee met de Italianen, maakte er een echte wedstrijd van en verloor uiteindelijk door persoonlijke fouten. Ook nu waarschuwt Fraser voor naïef spel tegen de Fransen. 'In Nederland denken we al snel dat we tegen een ploeg als Nice wel even het spel kunnen maken. Maar zo simpel is het niet. Ze zijn dodelijk in de omschakeling en hebben met Balotelli een spits die uit het niets een wedstrijd kan beslissen.'

Tactisch

Het wordt een interessante clash aan de Cote d' Azur waarbij Vitesse opnieuw goed georganiseerd zal moeten zijn om niet in het Franse mes te lopen. 'We gaan echt niet hoog druk zetten', verklapte Fraser alvast. 'Er loopt veel kwaliteit rond. Nice heeft een dynamisch middenveld en een gedurfde opbouw van achteruit. Natuurlijk zijn er ook kwetsbaarheden en geven ze ook wel ruimtes weg om te voetballen. We gaan voor een goed resultaat, maar het zal vooral weer zaak zijn om het tactisch goed voor elkaar te hebben', aldus Fraser.

Serero speelkaar

Vitesse kan tegen Nice beschikken over sleutelspeler Thulani Serero. De middenvelder was een uur lang de beste man van het veld tegen Ajax, maar moest zich toen laten vervangen. De Zuid-Afrikaan liet zich dinsdag nog eens extra behandelen, maar zal tegen de Franse topploeg vrijwel zeker starten. 'Hij gaat mee en dat doe ik natuurlijk niet zo maar', meldt Fraser. 'Het gaat ook goed en hij heeft inderdaad met de groep mee kunnen trainen vandaag.'

Bescheidenheid

Ook over Alexander Büttner hoeft Fraser zich geen grote zorgen te maken. 'Ook dat ziet er goed uit. Iedere speler heeft wel pijntjes en een stijve nek kan super vervelend zijn, maar Büttner heeft het grootste deel van de training mee kunnen doen.' Als de linkspoot onverhoopt toch niet kan spelen, staat Faye te trappelen. De Rotterdammer liet weten klaar te zijn voor meer wedstrijden. Fraser trapt enigszins op de rem en wijst op de gunfactor. 'Ik heb veel met hem. Een goed ventje, maar hij moet ook beseffen dat bescheidenheid de kans op gunnen groter maakt. Het moet niet doorslaan naar arrogantie.'

Vitesse reist woensdagochtend met dezelfde selectie als tegen Ajax af naar Frankrijk. Arnold Kruiswijk blijft dus achter in Nederland.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.