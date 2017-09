Jarige Housheer (18) geniet van tijd bij Oranje

ULFT - Het zijn mooie dagen voor Dione Housheer uit Ulft. De handbalster, die dinsdag ook haar achttiende verjaardag viert, is voor het eerst op trainingskamp met het Nederlands damesteam en mag dromen van haar debuut bij het grote Oranje.

'Super gaaf, in het begin is het natuurlijk even spannend en aftasten omdat je ze natuurlijk niet echt kent behalve van televisie. Maar de groep is super leuk, spontaan en heel enthousiast dat je mee mag doen', vertelt Housheer op haar verjaardag vanaf Papendal. 'Iedereen feliciteert je 's ochtends en Helle Thomsen (bondscoach, red.) zong zelfs in het Deens een liedje voor me. Dus daar zijn ze ook allemaal mee bezig.'

Verwachtingen

Housheer, die afgelopen seizoen als speelster van VOC Amsterdam verkozen werd tot Talent van het Jaar in de Nederlandse competitie, merkt een flink verschil in vergelijking met het niveau van Jong Oranje. 'Ze zijn allemaal erg ervaren, het gaat een tandje sneller en slimmer. Ze zijn allemaal een paar jaar ouder en dat is ook mooi om te ervaren omdat je daar naartoe wil werken', zegt het handbaltalent over speelsters als Estavana Polman en Tess Wester. 'Je bent natuurlijk jong en je komt voor het eerst kijken. Ik denk daarom dat ze nog niet heel hoge verwachtingen hebben.'

Voor het EK-kwalificatieduel tegen Wit-Rusland van woensdagavond in Eindhoven moeten er nog vijf speelsters afvallen. 'Ik verwacht niet dat ik er op deze leeftijd bijzit. Maar het zou zeker het mooiste verjaardagscadeau ooit zijn.'