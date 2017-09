'Die jonge knaap had het doodsbenauwd natuurlijk'; oudere bewoner jaagt overvaller uit huis

NEEDE - De politie zoekt getuigen na de mislukte woningoverval maandagavond in Neede. Een ouder echtpaar werd thuis belaagd door een man met een vuurwapen, of iets dat daar op leek. De mannelijke bewoner wist hem af te schrikken. Diezelfde avond werd een 17-jarige verdachte opgepakt, meldt de politie.

Hoewel de overvaller een wapen had liet de 77-jarige Henk zich niet gek maken, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Hij zat met zijn 72-jarige vrouw op de bank toen de indringer plots voor hen stond. 'Je denkt eerst dat het flauwekul is. Ik dacht aan mijn zoon en mijn vrouw ook. Maar hij kwam dichterbij met zogenaamd een wapen, dus toen dacht ik: het is serieus.'

'Hij was razendsnel'

Henk: 'Ik sloeg de hand opzij met rechts. Dus ik zat op de bank en ik sloeg die kant op' - Henk laat zien hoe hij naar rechts sloeg. 'Toen wilde ik in de benen en direct sloeg hij terug. Hij was razendsnel, dat moet ik zeggen. Daarna draaide hij om en was hij al weg. Hij was doodsbenauwd natuurlijk. Volgens mij was het een jonge knaap.'

Henk wijst de plek aan waar hij geraakt werd. Tekst loopt door onder foto:

Alles bij elkaar duurde het niet langer dan tien seconden, schat hij. De dader wist niets buit te maken, dankzij Henk's kordate optreden wellicht. Wel raakte de bewoner lichtgewond aan zijn hoofd, door de klap die de indringer hem gaf.

Het overvallen echtpaar omschreef de dader als een jonge man. Hij droeg een blauwe sweater met capuchon en handschoenen. De politie wil graag in contact komen met getuigen die hem denken te hebben gezien, rond 20.50 uur maandagavond aan het Blikplein.

Zie ook: Verdachte aangehouden voor gewapende overval Neede