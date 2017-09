Lassana Faye klaar voor clash in Nice: 'Je moet de trainer altijd opties geven'

ARNHEM - Hij oogt zelfverzekerd en wil meer speeltijd bij Vitesse. Lassana Faye zegt helemaal klaar te zijn om eventueel ook tegen Nice te spelen komende donderdag. 'Ik heb het laten zien.'

Faye is een telg uit de Sparta opleiding. Hij woont nog altijd in de Rotterdamse volkswijk Spangen, hoewel de verdediger ook een appartement dicht bij Papendal heeft. De 19-jarige Faye moest zondag plotseling starten toen bleek dat Alexander Büttner niet kon spelen vanwege een stijve nek. Tijdens de warming-up haakte de Doetinchemmer af en maakte Faye zich op voor eindelijk weer eens een wedstrijd in de hoofdmacht.

Niet verrassend

'Ik bereid me altijd voor alsof ik in de basis sta', zegt Faye vlak voor de besloten training donderdag in Gelredome. 'Dus zo verrassend was het voor mij niet. Het was alleen even omschakelen. Je weet namelijk nooit wat er kan gebeuren en of de trainer iets verandert. Je moet hem altijd opties geven en laten weten dat je klaar bent om te spelen. Dat ben ik en heb ik ook tegen Ajax laten zien.'

Donderdag zou hij wel eens weer kunnen beginnen als blijkt dat Büttner nog te veel last heeft. Over zijn nekklachten kon donderdag bij Vitesse geen duidelijkheid worden gegeven. 'Je mag nooit voor verrassingen komen te staan in het voetbal. In grote wedstrijden heb ik het laten zien. Ik resoluut en zelfverzekerd? Dat moet je zijn in de voetbalwereld. Dus zeker weten.'

Balotelli uitschakelen

De selectie van Vitesse bekeek donderdagochtend beelden van Nice waar de Italiaan Balotelli geldt als één van de sterren en Wesley Sneijder de laatste weken op de bank zat. 'Ze hebben een goed team met een sterk middenveld. Voorin moeten we zorgen dat we Balotelli uitschakelen. Die job zal klaar worden door onze centrumverdedigers. Daarnaast heeft Nice snelheid aan de zijkanten. Maar wat we konden tegen Lazio kunnen we ook tegen Nice. Alles is mogelijk', zegt Faye.

Dan zal Vitesse minder fouten moeten maken in Frankrijk. 'Dat is het verschil met eredivisie. De kleinste fouten worden afgestraft en zelf moet je de kansen direct afmaken. Er is een ander soort druk en spanning. Ik hoop dat we geleerd hebben van de wedstrijd tegen Lazio Roma en wat volwassener gaan spelen.'

Meer scherpte

Volwassen speelde Vitesse zeker zondag tegen Ajax. De ploeg van trainer Fraser reageerde na de bekersof tegen Swift op de enige juiste wijze. De volle winst ging mee naar Arnhem. Faye: 'Dat laat onze mentale weerbaarheid wel zien. Ik denk dus dat we klaar zijn. Ja, ik ben er ook klaar voor. Aan de bal kan het beter, maar tegen Ajax was het verdedigende deel heel aardig. Ik stond goed. Met meer wedstrijden zal ik ook meer scherpte krijgen', verwacht de 19-jarige Rotterdammer.