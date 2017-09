Lintje voor Corrie: 'Ik dacht wat zullen we nu hebben!'

'Ik was stomverbaasd', stamelt de verbouwereerde 72-jarige gedecoreerde. 'Ik denk wat zullen we nou hebben, toen die burgemeester kwam. Je hebt ook voor Wageningen een eremedaille. Ik dacht: o, dan krijg ik misschien die eremedaille, maar dít had ik niet verwacht.' Trots kijkt Corrie van Gaalen naar de decoratie die de burgemeester even daarvoor heeft opgespeld.

De dames De Jongh en Leander die Corrie helpen met de koffieochtend hebben haar voorgedragen voor het lintje: 'Ze sjouwt en ze heeft best wel mankementen, maar ze klaagt niet. Ze zet altijd door', zegt Frieda Leander terwijl ze een vers kopje koffie inschenkt. Veel tijd voor een interview heeft ze niet, want er wachten nog meer mensen op koffie.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

Ze verdient het: dubbel en dwars

Corrie de Jongh wil wel even wat tijd vrijmaken: 'Een week of zes geleden kregen we groen licht', zegt ze over de aanvraag van het lintje. 'Ze hadden me geen groter cadeau kunnen doen.' In haar ogen verschijnen tranen. 'Ik ben er best wel emotioneel onder dat dit ons gelukt is. Zij verdient het, dubbel en dwars, echt!'

Burgemeester Van Rumund zei in zijn toespraak dat de koffieochtend van Corrie echt belangrijk is voor de bewoners. De ochtend verbindt. Deelnemers kunnen elkaar een beetje in de gaten houden. Als het niet zo goed met iemand gaat, kan er makkelijker aandacht voor die persoon komen. 'Elkaar niet uit het oog verliezen', zei de burgemeester. 'Dat heb jij 35 jaar lang al.'

Corrie van Gaalen vindt het vrijwilligerswerk dat ze deed niet meer dan normaal: 'Ik vind het zelf ook leuk, Ik heb schik als mensen het naar de zin hebben, leuke uitjes hebben of als we hier gezellig koffiedrinken. Dat vind ik belangrijk. Het werkt niet als je het doet uit plicht. Je moet het zelf leuk vinden en daarom werkt het ook zo goed. Daarom hebben we ook zoveel plezier samen.'