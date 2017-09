Komende week in Uit met Esther, Toneelgroep Oostpool, Peter van Hal en het Schip van Blaaw

ARNHEM - Esther gaat naar de try out van toneelgroep Oostpool, nemen we een kijkje in het leven van collodion fotograaf Peter van Hal en belichten we de architectuur van het Schip van Blaauw.

Toneelgroep Oostpool met Iho

Een try out van Oostpool met de langste titel die het Oostpool gezelschap ooit heeft gehad: The Intelligent Homosexual's Guide to Capitalism and Socialism with a Key to the Scriptures. Afgekort Iho. De tekst is van Tony Kushner en Oostpool heeft de rechten gekregen om dit stuk te mogen vertalen. Trots is regisseur Marcus Azzini op zijn gezelschap om dit stuk over de Italiaanse familie Marcantonio te mogen tonen aan het publiek. Het stuk gaat onder andere over familiebanden, religie, migratie en euthanasie.

Begin oktober reist het gezelschap door Nederland, 5 november te zien in Theater Junushoff Wageningen en 9 november in Stadstheater Arnhem.

Peter van Hal collodion fotograaf

De collodium fotografie werd in 1851 uitgevonden door Frederic Scott Archer, In het digitale tijdperk is deze vorm van fotografie naar de achtergrond geschoven, maar niet voor Peter van Hal. Peter reist het land door met zijn fotostudio in zijn bus. In Uit met Esther laat hij zien hoe hij werkt. Mocht u zijn werk willen bekijken, dat kan bij Art & More in Nijmegen en 13 en 14 oktober bij Zaadel ook in Nijmegen.

Schip van Blaauw

Het schip van Blaauw is een voormalig laboratorium voor plantenfysiologie. Professor Blaauw deed daar onderzoek naar de invloeden van licht, temperatuur en grondwaterstand op de groei van planten. Onder andere door zijn onderzoek werd het mogelijk bloembollen op elk gewenst moment in bloei te trekken. Daartoe werden kassen, speciale dakvensters en ruimtes met constante temperatuur gebouwd.