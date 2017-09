'We hebben geprobeerd ons voor te doen als Duitsers': Feyenoord-supporters zijn toch in Napels

NAPELS - De broers Mike (20) en Sven (18) uit Azewijn twijfelden vorige maand geen moment toen Napoli als tegenstander van Feyenoord uit de bus kwam. Ze regelden meteen een vlucht en een hotel voor het duel van 26 september. Maar al snel bleek dat Feyenoord-supporters niet welkom zijn in het stadion door de rellen van twee jaar terug. En wat doe je dan als Feyenoord-fan?

Mike en Sven gingen toch naar Napels. Ze hebben nog even geprobeerd het stadion binnen te komen door zich voor te doen als Duitsers. Bij het stadion spraken ze de Nederlandse politie die aanwezig is, waarop ze besloten de wedstrijd toch maar ergens anders te bekijken.

'Het risico was te groot: hoe verder je het stadion in komt, hoe hoger de boete wordt. Ook word je meteen naar de rechter gestuurd en opgepakt, de Italiaanse politiebureaus lijken me nou niet prettig om te verblijven', zegt Mike.

De broers hebben besloten van het voetbalreisje een kleine vakantie te maken. Deze dinsdagavond gaan ze met wat vrienden naar de haven om van het warme weer te genieten, lekker wat te drinken en de wedstrijd dan maar vanuit een kroeg te bekijken.