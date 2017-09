Dader Facebookmoord op vrije voeten

ARNHEM - De dader van de zogenoemde Facebookmoord komt onder strenge voorwaarden vrij. De rechter in Arnhem vindt behandeling van de 20-jarige Jinghua K. in een justitiële inrichting niet langer nodig.

De man stak toen hij 14 jaar was de Arnhemse Winsie Hau (15) dood. Het Openbaar Ministerie wilde dat hij langer vast bleef zitten, maar de rechter heeft dinsdag besloten dat dit niet verstandig is.

Winsie Hau zou op Facebook hebben geroddeld over haar vriendin Polly W. (16). Polly en haar vriendje Wesley C. (17) wilden wraak nemen en haalden Jinghua K. over om Winsie Hau neer te steken. Het meisje overleed vijf dagen later aan haar steekwonden.

Positief ontwikkeld

Jinghua K. heeft volgens de rechter een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Verlenging van de jeugd-tbs lijkt die ontwikkeling te stagneren, aldus de rechter. De man moet het komende jaar zorgen voor een structurele dagbesteding en de reclassering inzage geven in zijn sociale netwerk en zijn financiën. Hij mag ook niet zonder overleg verhuizen.

Polly W. en Wesley C. zijn eerder dit jaar al vrijgelaten uit de jeugd-tbs.

Zie ook: