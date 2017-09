Besluit over herbouw 'oorlogshotel' Dreijeroord

'Hier zijn mensen gestorven, op dit terrein hebben we onze gesneuvelden achtergelaten.' Veteraan Geoff Roberts kon er vorig jaar september niet over uit dat er plannen waren om Dreijeroord te slopen. In en rond dat hotel werd in september 1944 zwaar gevochten door de King's Own Scottish Borderers. Drie dagen en nachten leverden ze slag om het hotel en daarbij kwamen 21 Borderers om het leven. Alleen al bij een granaatinslag in een mortierput kwamen tien Britten om het leven.

Veteranen over Dreijeroord: (de tekst gaat verder onder de video)

20.000 handtekeningen voor behoud Dreijeroord

Britse veteranenorganisaties en de Britse ambassadeur lieten hun ongenoegen blijken en de petitie van een actiegroep voor behoud van het hotel werd 20.000 keer ondertekend. Projectontwikkelaar Amvest, die op het voormalige hotelterrein wooneenheden voor dementerende ouderen wil bouwen, kwam met een nieuw plan.

Nieuw gebouw dat recht doet aan oorlogshistorie

Het bleek niet mogelijk het huidige pand te behouden. Maar er komt wel een gebouw 'waarin Dreijeroord zal herrijzen als herkenbare moderne versie van het origineel. Een versie die recht doet aan het oude gebouw met de kenmerkende voor- en zijgevel en de karakteristieke luiken en ramen. Het grijpt terug naar de jaren '40. We veranderen het wel, want het moet ook voldoen aan de eisen van een zorginstelling', aldus directeur Wienke Bodewes van Amvest bij de presentatie van het nieuwe plan in februari dit jaar.

Volgens de actievoerders van de Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland doet dit ontwerp recht aan het verleden. De gemeenteraad van Renkum beslist woensdagavond of ze instemt met een nieuw bestemmingsplan, dat de nieuwbouw van 'Dreijeroord' mogelijk maakt.