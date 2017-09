Dag van de Popmuziek zoekt nieuwe locaties

ULFT - De Achterhoekse dag van de Popmuziek wordt ieder jaar populairder. Eén probleem: nu zo'n 70 muzikanten zich hebben aangemeld, is er een tekort aan locaties.

'Eigenlijk willen we op een dag laten zien hoe breed de Achterhoek is, in al zijn verscheidenheid als het gaat om muziek, cultuur, locaties, studio’s en winkels', laat organisator Erik Ramaker weten. Op de Dag van de Achterhoekse Muziek staat de popmuziek uit de regio centraal. Muziekliefhebbers kunnen genieten van artiesten en kennismaken met nieuw talent. Aan muzikanten is er bij de vierde editie geen gebrek: 'Er zijn zeventig bands die zich tot nu toe hebben aangemeld. Op 1 oktober is de deadline en het loopt nog steeds door', aldus Ramaker.



De organisatie wil dat er in alle Achterhoekse dorpen, steden en buurtschappen iets met popmuziek wordt gedaan. Daarvoor zijn nieuwe locaties nodig om de muzikanten een speelplek te geven. 'Het hoeft niet per se iets met muziek te maken te hebben', zegt Ramaker. 'We hebben nu ook bijvoorbeeld een natuurkampeerterrein en een optiek die zich gemeld hebben.'

Mensen die een locatie beschikbaar willen stellen, kunnen zich tot 1 oktober aanmelden. De vierde editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek vindt plaats op zaterdag 18 november.



Foto: Dag van de Achterhoekse Popmuziek