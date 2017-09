Verdachte aangehouden voor gewapende overval Neede

NEEDE - De politie heeft dinsdag een verdachte aangehouden voor de gewapende overval op een woning aan het Blikplein in Neede. Dat meldt wijkagent Michiel Herbrink op Twitter.

Bij de overval maandagavond werden twee oudere mensen belaagd. De dader dreigde met een vuurwapen en vroeg om geld.

Hij was niet goed zichtbaar vanwege een zwart masker. De overvaller had een opvallende blauwe sweater aan met een capuchon die hij had opgezet. Hij ging er lopend vandoor.

Volgens de politie maken de bewoners het naar omstandigheden goed.

