Wikipedia organiseert schrijfweek over Gelderland

ARNHEM - In samenwerking met Erfgoed Gelderland organiseert de Nederlandse tak van Wikipedia een schrijfweek over Gelderland. Deze schrijfweek bestaat uit twee weken, van 2 tot en met 15 oktober, waarin iedereen Wikipedia kan voorzien van artikelen over de provincie.

De Wikipedia-schrijfweek is een week, of meerdere weken, waarin gebruikers en vrijwilligers zich richten op een bepaald land of gebied. Door deze vrijwilligers wordt dan geschreven over onderwerpen die volgens hen belangrijk of simpelweg leuk zijn om te lezen op Wikipedia. Sinds begin 2014 zijn er al meerdere schrijfweken georganiseerd, zo zijn onder andere Zweden, de Kaukasus en Italië al beschreven.

Iedereen mag meedoen met de schrijfweek over Gelderland en alle onderwerpen kunnen toegevoegd worden, zolang het maar met Gelderland te maken heeft.

Tijdens de schrijfweek zijn in verschillende Gelderse Erfgoedinstellingen schrijfmiddagen te bezoeken. De bezoekers krijgen een introductie over Wikipedia en het is mogelijk om begeleid te worden bij het schrijven van het eerste artikel.