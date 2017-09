Restaurant krijgt alsnog schadevergoeding

NIJMEGEN - Restaurant Humphrey's krijgt ruim 130.000 euro van de gemeente Nijmegen. Het bedrijf krijgt dat bedrag als compensatie voor het omzetverlies ten tijde van de werkzaamheden aan de Waalkade. Dat blijkt uit een collegevoorstel dat dinsdagmiddag is gepresenteerd.

In 2013 en 2014 was de Waalkade ruim anderhalf jaar afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de kaderand. In die tijd bleven de gasten weg bij het horecabedrijven aan de Waalkade, ook bij restaurant Humphrey's van eigenaar Rob Adriaanse. Horecazaken als Beaubourg, Vaderland en de Schat en Vivaldi's kregen eerder al een vergoeding.

Een eerder verzoek van Adriaanse om compensatie werd afgewezen. De gemeente vond dat zijn verlies moest worden afgewenteld op de andere filialen in zijn bedrijf. Humphrey's maakt deel uit van een landelijke keten.

De gemeente Nijmegen gaat nu dan toch akkoord met het voorstel van de advocaat van Adriaanse. Ze zal binnenkort 132.749,28 euro overmaken naar de rekening van het bedrijf. Voorwaarde is dat Humphrey's afziet van een verdere zaak.