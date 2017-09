Snoezelen van Veluwe de hele wereld over

Bij snoezelen worden zoveel mogelijk zintuigen geprikkeld op verschillende manieren. In de snoezelruimte staan gekleurde voorwerpen zoals vloeistofprojectie, discobollen en gekleurde waterzuilen. Er zijn voelmuren, van fluweelzacht tot borstelhard. Sommige cliënten genieten ervan om verschillende materialen te voelen. Anderen hebben een duidelijke voorkeur voor één materiaal. Prikkeling van de reuk gebeurt met geurslangen. Achtergrondmuziek prikkelt het gehoor, net als de geluiden van bijvoorbeeld een windgong. Ook zijn er geluidsvloeren en trilvloeren.

Voor het eerst een reactie

De afgelopen tijd is de snoezelruimte op de Hartenberg verbouwd volgens de nieuwste ontwikkelingen. Dat gebeurde onder meer onder het toeziend oog van Ad Verheul, één van de grondleggers van het snoezelen bij 's-Heeren Loo. Hij is inmiddels met pensioen, maar was er al bij toen het snoezelen in 1974 ontstond.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

Cliënten met een ernstig meervoudige beperking lagen tot dan de hele dag in bed en leefden het leven van een porseleinen pop, aldus de website van 's-Heeren Loo. Totdat Ad Verheul mobiele objecten boven de bedden ging monteren. Ad Verheul: 'Voor het eerst zagen ouders bij hun zoon of dochter een actieve reactie. Bovendien gaven we hen de mogelijkheid dit samen met hun kind te ervaren.'

Snoezelen wereldwijd

De tijdelijke snoezelruimte veranderde begin jaren tachtig in een permanente ruimte. In 1986 verscheen het boek Snoezelen, een andere wereld. Inmiddels is dit boek over de hele wereld vertaald, tot aan Japan toe.