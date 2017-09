Celstraffen geëist voor verwoestende plofkraak Twello

ARNHEM - Tegen vier mannen die worden verdacht van een plofkraak in Twello in september vorig jaar, zijn dinsdag celstraffen geëist: tweemaal vier jaar en tweemaal drie jaar. De vijfde verdachte gaat wat het OM betreft vrijuit.

De plofkraak was in de vroege ochtend bij de bank aan de Dorpsstraat. De ravage was enorm. Stukken metaal van de geldautomaat lagen 100 meter verderop.

Beelden van de ravage (tekst gaat verder onder de video):

Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest worden ingezet. Omwonenden zagen de daders op scooters wegrijden. Vlak na de plofkraak werden in een huis in Twello vijf verdachten aangehouden. Daar lag ook de buit.

Een speciaal politieteam hield de mannen al langer in de gaten, omdat ze meer plofkraken zouden hebben gepleegd.

Zie ook: