Scholieren slapen uit, ouders in de schoolbankjes

DIEREN - Welke ouder weet wat zijn puber allemaal op school doet en meemaakt? Om te zorgen dat ouders meer betrokken zijn bij de school mogen de ouders en leerlingen van Het Rhedens in Dieren vandaag een dag van plek wisselen.

Dus de kinderen kunnen uitslapen en de ouderen krijgen het eerste uur aardrijkskunde. Het is een normale lesdag, dus de ouders moeten gewoon aantekeningen maken.

Te laat? Briefje halen!

Op de middelbare school Het Rhedens wordt gebruikgemaakt van de studieplanner. Aan het eind van de les worden zo nodig afspraken gemaakt over toetsen en wordt huiswerk opgegeven. Degene die in de les aanwezig is, noteert dat.

Uiteraard gelden op deze dag ook de normale schoolregels: te laat zijn bijvoorbeeld betekent een briefje halen bij de receptie. En na afloop overleggen ouders met hun kinderen over de lessen die zijn overgenomen, zodat de leerling vervolgens weer goed voorbereid op school komt.

'Levendige conversatie'

Locatiedirecteur Ivo Gijsberts van Het Rhedens: 'Na de ouder-leerling-wisseldag weten ouders een stuk beter hoe het reilt en zeilt op school, bij wie hun kind zoal in de klas zit en waar of met wie zij pauze houden. Schoolverhalen waarmee de leerling thuis komt, krijgen zo een extra dimensie. Reken maar dat de ouder-leerling-wisseldag 's avonds aan tafel voor een levendige conversatie zorgt!'