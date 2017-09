Tweede vliegroute boven Ede; gemeente en provincie weten van niets

EDE - De gemeente Ede wist van niets én de provincie Gelderland wist van niets. Niemand van hen had begrepen dat staatssecretaris Sharon Dijksma afgelopen dinsdag de vliegroutes van Lelystad Airport boven de Veluwe opnieuw wijzigde. Het gevolg is dat Ede een tweede vliegroute over haar grondgebied krijgt, met als uiteindelijke consequentie dat er dagelijks tot 72 vliegtuigen over de gemeente vliegen.

Per toeval ontdekte actiegroep Red de Veluwe de gewijzigde route. Voor een informatiebijeenkomst in Epe wilden ze nieuwe kaarten in een hogere resolutie. 'Het antwoord van het ministerie was dat de kaarten up-to-date gemaakt moesten worden, want er waren weer wijzigingen', vertelt Joost van Wijk.

Wijziging onbekend

Nu blijkt dat in een brief van dinsdag 19 september de staatssecretaris de route heeft gewijzigd. In de brief aan de Kamer schrijft ze:

'Ook voor het inkomend verkeer is een alternatief gevonden. Deze route is naar het noorden opgeschoven en loopt grotendeels gelijk met de aangepaste uitgaande route, maar op een hoger vliegniveau (ongeveer drie kilometer).'

Uit de brief blijkt dat de geplande aankomstroute die onder Arnhem doorliep niet altijd gebruikt kon worden, vanwege vliegverkeer van Defensie. Als oplossing is ervoor gekozen de route te verleggen naar het noorden en gelijk te laten lopen met de vertrekroute over Ede. Tot nog toe was niemand de wijziging opgevallen.

Gemeente Ede overdonderd

De gemeente Ede was hiervan niet op de hoogte. 'We zijn niet geïnformeerd of geconsulteerd hierover door het ministerie', benadrukt wethouder Leon Meijer. 'Sinds juli ben je overdonderd door een vertrekroute die over het gebied loopt. Je probeert te snappen wat de geluidsoverlast is. Nu is er de klap dat ook de aanvliegroute over je gemeente heen wordt gelegd.'

Maandagavond werd tijdens een besloten bijeenkomst voor bestuurders de verandering bevestigd aan de wethouder. Volgens hem kan het in de toekomst betekenen dat er tot 72 vliegtuigen over Ede komen tussen 6 uur 's ochtends en 11 uur 's avonds. 'Ik moet dit gaan zoeken in brieven. Het ministerie belt me niet. De route gaat 23 kilometer over het grondgebied van Ede en ik moet het hebben van een bijeenkomst twee maanden voordat de Kamer een besluit neemt', reageert hij boos.

De provincie Gelderland, die de gemeenten in het verleden vertegenwoordigde in overleggen over de vliegroutes, was ook niet op de hoogte van de wijzing. De gemeente gaat contact opnemen met Tweede Kamerleden. Dinsdagavond en woensdagavond zijn er informatiebijeenkomsten in Apeldoorn en Ede. De avond in Apeldoorn is inmiddels vol.