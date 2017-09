Hotelmoord Arnhem opnieuw voor rechter

ARNHEM - De rechtszaak rond de zogeheten hotelmoord Arnhem wordt vandaag opnieuw niet inhoudelijk behandeld. Er is wel een pro-formazitting, waar afspraken worden gemaakt over het verloop van de zaak.

De 47-jarige verdachte zit sinds eind maart vast op verdenking van het doden van twee mensen in voormalig hotel Rembrandt. De lichamen van hoteleigenaar Bennie Peters en de dakloze Willy van den Heuvel werden op 23 maart dit jaar gevonden. De twee slachtoffers werden door messteken om het leven gebracht.

Verdachte is tbs'er

Een dag na de vondst meldde de verdachte zich bij de politie. Het gaat om tbs'er René de L., die als onderdeel van zijn behandeltraject als vrijwilliger bij het Voedselloket in Almere werkte. Op 15 maart stal hij een bestelbus van het het loket en verdween hij.

In december duidelijkheid

De tbs'er wordt ervan verdacht de 71-jarige hoteleigenaar en de 73-jarige dakloze vrouw met voorbedachten rade te hebben doodgestoken. Peters liet de laatste jaren geregeld daklozen slapen in zijn hotel. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Naar verwachting wordt de rechtszaak in december inhoudelijk behandeld.

Het voormalig hotel is inmiddels verkocht.

Zie ook: