Man bewusteloos geslagen: 4 jongeren opgepakt

TWELLO - Vier jongeren zijn dinsdagochtend aangehouden op verdenking van zware mishandeling tijdens het Klompenfeest in Twello.

Het 18-jarige slachtoffer uit Loenen raakte begin deze maand gewond bij een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. Zelf hoorde hij ook bij één van deze groepen. Volgens getuigen belandde de man bij de vechtpartij op de grond, en zelfs toen hij daar al bewusteloos lag zou er nog op hem zijn ingetrapt. De 18-jarige liep bij de mishandeling een gebroken neus en een gebroken jukbeen op.

17-jarige verdacht van poging tot doodslag

Drie van de vier jongeren worden verdacht van openlijke geweldpleging. Het gaat hier om twee 17-jarige jongens uit Loenen en Eerbeek en een 21-jarige man uit Loenen. De vierde, een 17-jarige jongen uit Twello, wordt ook verdacht van poging tot doodslag. Hij zou het slachtoffer hebben getrapt toen hij al bewusteloos op de grond lag.

De politie nam verklaringen op van het slachtoffer en verschillende getuigen. Via het programma Bureau GLD van Omroep Gelderland, Facebook en politie.nl werd later om tips gevraagd. Dit leverde enkele reacties op, waarna in het politieonderzoek de vier verdachten in beeld kwamen.

Zie ook: Ernstige mishandeling tijdens Twello's Klompenfeest