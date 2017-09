Hogenkamp sneuvelt snel in Tasjkent

Foto: EPA

DOETINCHEM - Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem heeft haar goede prestaties vorige week in Seoul geen passend vervolg kunnen geven. Ze verloor dinsdag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent.

Dat was overigens geen schande, want haar tegenstander was de als zesde geplaatste Servische Aleksandra Krunic. De eerste set verloor Hogenkamp nipt met 7-6, in de tweede was ze kansloos (6-0). Vorige week bereikte de 25-jarige Hogenkamp knap de halve finales van het WTA-toernooi in Seoul. Daardoor keerde ze terug in de top 100 van de wereldranglijst. Ze staat 99e. Zie ook: Tennisster Hogenkamp terug in top 100

