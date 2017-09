'Veiligheid bewoners niet gegarandeerd'; Rabobank sluit geldautomaat

Een geldautomaat aan de Hoefslag in Nijkerk na een plofkraak. Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - Rabobank Randmeren sluit per direct de geldautomaat aan het Plein in Nijkerk. Dat zei directievoorzitter Hans van de Guchte dinsdag.

'We hebben al onze geldautomaten gecheckt op veiligheid. Er is bewoning boven de geldautomaat aan het Plein. Als dat ploft, kunnen we de veiligheid van de bewoners niet garanderen', legt Van de Guchte uit.

Volgens hem zijn er meerdere geldautomaten in de buurt waar mensen geld kunnen blijven pinnen. 'En ondernemers kunnen geld afstorten in de geldautomaat aan de Van 't Hoffstraat.'