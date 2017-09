10.000 euro voor kinderafdeling Braamhuis

ULFT - Wethouder Stef Bijl heeft het Braamhuis in Zevenaar een cheque van 10.000 euro overhandigd. Het geld is bedoeld voor de nieuwe kinderafdeling voor het inloophuis voor mensen met kanker.

'De gemeente Zevenaar vindt het van groot belang dat het Braamhuis gesteund wordt, mede omdat er nog geen soortgelijke voorziening in de Liemers is', zegt wethouder Bijl. 'Mensen moeten, ondanks alles, ook onbezorgd leuke dingen kunnen doen met anderen die hun situatie ook begrijpen.'



Het Braamhuis zorgt inmiddels al vijf jaar lang voor een aanbod van activiteiten voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Daarnaast zijn ook naasten en nabestaanden welkom in het inloophuis.



Foto: Het Braamhuis