Hondenpoep: ruim 18.000 euro aan boetes

ARNHEM - In Gelderland is vorig jaar voor 18.405 euro aan boetes uitgedeeld voor het niet opruimen van hondenpoep. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justieel Incassobureau (CJIB).

Het bedrag is iets toegenomen in vergelijking met 2015 (18.105 euro), maar afgenomen in vergelijking met 2014 (22.1705 euro). Het is onduidelijk hoe dat komt. Het kan zijn dat er minder wordt gecontroleerd.

Hoeveel hondenpoepboetes zijn uitgedeeld in de verschillende provincies? (tekst loopt door onder de afbeelding):

In Nederland spant Zuid-Holland de kroon met een totaal boetebedrag van 65.160 euro. Baasjes in Flevoland gedragen zich het netjes (700 euro), al is het ook mogelijk dat daar minder opgetreden wordt tegen het niet opruimen van hondenpoep.