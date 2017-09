Tandartsen zaten aan billen en borsten; halfjaar cel geëist

APELDOORN - Tegen een tandarts uit Apeldoorn is dinsdag een halfjaar cel geëist voor ontucht. De man van 32 zou met zijn broer van 31, die orthodontist is, patiëntes in hun tandarts- en orthodontiepraktijk in Deventer en het Achterhoekse Halle ongewenst hebben betast.

De eis tegen de orthodontist volgt later op de dag. De zaak kwam aan het rollen door de aangifte van twee zussen, eind vorig jaar. Een van zijn patiëntes dacht de eerste keer dat de tandarts per ongeluk haar billen aanraakte, maar toen hij bij het opleggen van het patiëntenservet haar borsten streelde en hij dat bij de volgende behandeling herhaalde, werd ze angstig. Verslaggever Annemieke Schakelaar volgt de zaak: Mag ik een kus? Er kwamen meer meldingen van meisjes en vrouwen over ongepaste aanrakingen, ook door de andere broer, die orthodontist is. Het ging dan om onder meer het op schoot trekken van patiëntes, knuffelen en vragen om een kus. De jongste verdachte, die als orthodontist werkte, zou ook minderjarige meisjes hebben betast. De oudste broer zou ook ontucht hebben gepleegd met zijn voormalige tandartsassistente. Die zegt om die reden uiteindelijk ontslag te hebben genomen. De Apeldoorners werden in januari opgepakt en zaten drie dagen vast. Geschorst De 31-jarige orthodontist zou daarna, in maart, nog de billen van een patiënte hebben betast. Hij kreeg in april van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een verbod om contact te hebben met vrouwelijke patiënten. Ook is zijn inschrijving in het register van tandartsen sinds juli dit jaar geschorst. De 32-jarige tandarts is in juli door het medisch tuchtcollege voor een jaar - waarvan 10 maanden voorwaardelijk - geschorst.