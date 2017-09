Nijmegen koploper met stoeptax

Foto: ANP

NIJMEGEN - In Nijmegen moet de meeste stoeptax worden betaald, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Stoeptax is de gemeentebelasting op tijdelijke containers en wc-units die tijdens de verbouwing van een huis op de straat of stoep staan.

VEH onderzocht 40 gemeenten en de verschillen blijken enorm. Nijmegen spant de kroon met een rekening van 463 euro voor zes weken. In Ede kost de stoeptax niets. Gemiddeld is de stoeptax 194,50 euro. In Epe moet 55,25 euro worden betaald, in Maasdriel 41,85 euro. Andere Gelderse gemeenten zijn niet onderzocht. VEH wil dat er een einde komt aan de stoeptax, zo laat de vereniging dinsdag weten. Alleen als een gemeente parkeergelden misloopt of kosten moet maken is een compensatie redelijk, vindt de VEH.