Weer auto's in vlammen op in Culemborg en Arnhem

CULEMBORG - In Culemborg en Arnhem zijn in de nacht van maandag op dinsdag weer auto's in vlammen opgegaan. Beide steden worden al langere tijd opgeschrikt door autobranden.

Rond 1.35 uur kreeg de brandweer een melding van een autobrand op de Burgemeester Schorerlaan in de Culemborgse wijk Hoge Prijs. Bij aankomst bleken twee auto's in brand te staan.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto's als verloren moeten worden beschouwd.

De nacht ervoor brandden nog twee auto's uit op de Dalkruid in Culemborg. In een jaar tijd gingen meer dan 50 voertuigen in vlammen op in Culemborg.

Ook in Arnhem was het raak. Dit keer op de Fazantenweg in de wijk Geitenkamp. De brand was rond 1.30 uur. De brandweer was snel ter plaatse, maar de auto brandde aan de voorkant toch volledig uit. De afgelopen tijd waren er met name veel branden in de Arnhemse wijk Klarendal.

De oorzaak van de branden is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie zoekt getuigen.

