Guram Kashia speler van de week

ARNHEM - Guram Kashia is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De aanvoerder van Vitesse maakte de belangrijke 0-1 tegen Ajax en stond defensief ook als een huis. Hij krijgt daarvoor vijf punten, één meer dan zijn ploeggenoot Thulani Serero. De middenvelder is het cement van Vitesse en speelde ijzersterk tegen zijn oude club. Serero is nu ook koploper in het klassement.

Een andere Vitessenaar, Milot Rashica, was goed voor drie punten. De vleugelspits was ongrijpbaar tegen Ajax en tekende voor de 0-2. De enige niet-Vitessenaar die in de punten viel was NEC'er Ferdi Kadioglu. Hij wervelde tegen Jong PSV en was ook belangrijk met enkele fraai aangesneden hoekschoppen, die doelpunten opleverde. Kadioglu kreeg twee punten. Het laatste punt was voor Thomas Bruns van Vitesse, die heerste op het middenveld tegen Ajax.

TUSSENSTAND:

Thulani Serero (Vitesse) 9

Remco Pasveer (Vitesse) 7

Tim Matavz (Vitesse) 7

Bryan Linssen (Vitesse) 6

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 5

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 5

Guram Kashia (Vitesse) 5

Arnaut Groeneveld (NEC) 4

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 4

Sven Braken (NEC) 3

Alexander Büttner (Vitesse) 3

Mark Diemers (De Graafschap) 3

Milot Rashica (Vitesse) 3

Anthony van den Hurk (De Graafschap) 2

Youssef El Jebli (De Graafschap) 2

Filip Bednarek (De Graafschap) 2

Ferdi Kadioglu (NEC) 2

Jordan Larsson (NEC) 1

Ted van de Pavert (NEC) 1

Thomas Bruns (Vitesse) 1