PSV-doelman Room volgt Vitesse nog op de voet

EINDHOVEN - Hij stapte deze zomer over van Vitesse naar PSV, maar doelman Eloy Room volgt zijn oude club nog op de voet.

"Ik focus me op hier, maar ik kijk met een schuin oog altijd naar Vitesse. Ze zijn op dezelfde weg verder gegaan. Ze hadden het even moeilijk na die bekerwedstrijd, waar ze eruit zijn gegooid. Maar ze hebben het daarna weer goed opgepakt tegen Ajax. Dus ik heb nog even wat gestuurd in de groepsApp om de jongens te bedanken."

Room keepte namens Jong PSV een uitstekende wedstrijd tegen NEC. "Het is wel lekker dat ik het team er zo doorheen kan slepen. Dat blijft altijd speciaal tegen NEC. Ik heb ze zo vaak gespeeld met Vitesse. Het geeft altijd een extra tintje aan de wedstrijd. We hebben de goals een beetje weggegeven, alle drie uit standaardsituaties. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik probeer een goede indruk achter te laten en wanneer ik de kans krijg, dan pak ik hem."