Woede-uitbarsting NEC-trainer Bogers na puntenverlies

EINDHOVEN - Trainer Adrie Bogers ging in de kleedkamer enorm tekeer na afloop van het 3-3 gelijkspel van NEC uit tegen Jong PSV.

Zijn woede-uitbarsting was tot in de catacomben van het Philips Stadion te horen. "Ja, volgens mij heb je de wedstrijd ook gezien. Dat lijkt mij duidelijk. We hebben punten weggegeven en daar baal ik het meeste van. Ik heb geen zin om rationeel te beoordelen of we goed gespeeld hebben. We hebben punten verloren, net als tegen Emmen."

"Je moet jezelf belonen. Dan kunnen we leuk spelen, maar het gaat om winnen en verliezen. We moeten minder fouten maken."