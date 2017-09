NEC-uitblinker Kadioglu: zo worden we geen kampioen

EINDHOVEN - Ferdi Kadioglu speelde bij vlagen weergaloos tegen Jong PSV. Maar na afloop baalde het supertalent van NEC flink.

"Ongelooflijk. We geven zo makkelijk die goals weg. Op de eerste vijftien minuten na speelden we aardig goed voetbal. We staan met 3-1 voor en hebben kansen op 4-1 en 5-1, maar daar heb je niks aan als je het zo weggeeft."

"Voor mezelf ging het goed, want ik speel op mijn favoriete positie en dan kom ik het beste in mijn kwaliteiten. Maar we moeten zorgen dat we winnen. Dat is het belangrijkste. We willen kampioen worden, maar dat lukt niet als we de hele tijd 1-1 spelen en nu 3-3. Zo gaan we niet verder."

Trainers vonden vaak dat Kadioglu niet geschikt was voor negentig minuten, maar de middenvelder lijkt dat nu moeiteloos aan te kunnen. "Ja, vorig jaar ging dat heel veel rond. Maar nu twee keer achter elkaar negentig minuten en tegen Den Bosch ook al. Ik ben nu wat sterker geworden en kan het steeds beter aan."