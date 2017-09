'Zacht en rond'; de lekkerste koffie van Nederland drink je in Arnhem

Foto: Pixabay

ARNHEM - De lekkerste koffie van Nederland wordt geschonken in de Bakkerstraat in Arnhem. In een onderzoek van horecavakblad Misset is Josephine Coffee op de eerste plaats geëindigd, zo bleek maandagavond.

Zowel de vakjury als de hoofdjury koos voor het Arnhemse bedrijf, waardoor Josephine Coffee unaniem de winnaar is van de zogeheten Koffie Top 100. In die lijst stonden de eigenaren Renate Claessens en Arjan Pen al een paar jaar genoteerd, maar nog nooit op plek één. Fris zuurtje Het juryrapport is lovend: 'De filterkoffie is zacht en rond, met lichte tonen van bessen. Erg goed in balans en niet zo zoet als een standaard natural koffie. Wat lekker.' 'De espresso heeft een fris zuurtje dat overgaat in zachte bitterheid. Een echte top-espresso. De cappuccino komt met een mooie viervoudige tulp, de smaak is goed in balans en komt overeen met het gegeven smaakprofiel.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl