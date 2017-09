Betalen we straks tóch geen tol in Duitsland?

Merkel gaat vermoedelijk de coalitieonderhandelingen beginnen bij de liberale FDP en de Groenen. Media hebben die samenwerking al betiteld als de Jamaica-coalitie, naar de kleuren van de vlag van dat land.

Het is speculeren, maar het gevolg kán zijn dat het tolplan in Duitsland van tafel gaat. Dat zou goed nieuws zijn voor inwoners van grensgemeenten, die zich de afgelopen jaren regelmatig uitspraken tegen het plan. Het idee is dat buitenlanders tol moeten betalen op de Duitse snelwegen.

Van de 'Jamaica-coalitie' is eigenlijk alleen de CSU voor het tolplan, weet Sjaak Kamps van Euregio Rijn-Waal. Een grote meerderheid van CDU, FDP en de Groenen was tegen. 'Dat zijn allemaal partijen die straks mogelijk in een coalitie kunnen of moeten aanschuiven. Het zou zomaar kunnen dat die discussie opnieuw gevoerd wordt,' aldus Kamps.

Het tolplan zou in 2019 moeten ingaan. Of dat nog steeds gaat gebeuren, moet de komende periode duidelijk worden.