'Het regent nog steeds klachten': Falend Welzorg raakt contracten kwijt

APELDOORN - Hoewel Welzorg eind januari beterschap beloofde, regent het nog steeds klachten over de hulpmiddelenleverancier. Voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen is de tekortschietende dienstverlening reden om het contract op te zeggen. De gemeente Nijkerk deed dat eind augustus al.

Bijna vijf maanden moest Wendy Scholten uit Apeldoorn wachten voordat Welzorg nieuwe rolstoelwielen kwamen brengen en monteren. 'Ik werd iedere week gebeld dat de wielen binnen waren, en dan toch weer niet.'

Omdat Wendy niet meer kan lopen, is ze volkomen afhankelijk van haar rolstoel. 'Ik gebruik hem om uit bed te komen, om naar de keuken te komen, maar ook om naar de wc te kunnen', legt ze uit.

De Apeldoornse zegt dat haar rolstoel In mei van dit jaar mankementen begon te vertonen. Spaken zaten los en in beide wielen zaten flinke slagen. Op Welzorg hoefde ze niet te rekenen: 'Die zeiden dat ik maar beter zo min mogelijk gebruik moest maken van de rolstoel, maar in de afgelopen maanden kon ik steeds minder lopen waardoor ik hem alleen maar harder nodig had,' vertelt ze met tranen in haar ogen.

Veel klachten

Frustrerend is het voor de Apeldoornse dat ze niet werd geholpen, maar zij is niet de enige die problemen heeft met Welzorg. 'Alleen de gemeente Apeldoorn krijgt maandelijks tientallen klachten binnen over Welzorg', zegt wethouder Paul Blokhuis. 'Dat was voor ons reden om Welzorg daar heel kritisch over aan te spreken. Er zijn hele kritische gesprekken geweest en er was ook een verbeterplan van Welzorg, maar ook dat zette niet echt zoden aan de dijk. En dat is voor ons nu reden om te zeggen: wij stoppen met het contract.'

Naast Apeldoorn stoppen ook Epe, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Het opzeggen van het contract betekent niet dat cliënten van deze gemeenten meteen niets meer te maken hebben met Welzorg. 'Op zijn vroegst hebben we pas volgend jaar zomer een contract met een nieuwe leverancier,' zegt Blokhuis. 'Dat heeft te maken met strenge Europese aanbestedingsregels, maar we zullen nu veel meer gaan kijken naar kwaliteit dan naar een goedkope prijs.'

Onmiddellijk breken met Welzorg is volgens Blokhuis geen optie. Leveranciers van hulpmiddelen zijn schaars en er is niet zo snel een nieuwe partij die het gat van Welzorg kan opvangen.

Reactie Welzorg

Welzorg laat in een reactie weten dat het zorgbedrijf de afgelopen periode wel degelijk veel heeft verbeterd. Zo zijn de wachttijden aan de telefoon stukken korter geworden. En zijn ook levertijden van materialen korter geworden.

Het bedrijf erkent echter dat er ook nog een hoop te verbeteren valt. Woordvoerder Ella van den Berg: 'We werken nog steeds hard. Zo moeten de planningen voor reparaties echt nog beter en ook de communicatie naar klanten toe moet echt nog worden verbeterd.'

Wendy Scholten heeft inmiddels na lang wachten haar nieuwe rolstoelwielen. Maar vertrouwen in de verbeterplannen van Welzorg heeft zij niet meer. 'Ik heb er een hard hoofd in, maar ik hoop het echt. Want ik ben niet alleen, naast mij zijn er nog een heleboel andere mensen.'

