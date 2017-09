Auto vliegt in brand op A12

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

EDE - Op de A12 bij Ede is maandagavond een auto in vlammen opgegaan. Volgens getuigen vloog het voertuig rond 21.00 uur tijdens het rijden spontaan in brand.

De automobiliste parkeerde snel op de vluchtstrook en kon met een andere vrouw de auto op tijd verlaten. Er raakte niemand gewond. Een berger heeft het voertuig afgesleept. Door de brand was een rijstrook van de A12 in de richting van Arnhem korte tijd afgesloten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl