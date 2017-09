Oudere mensen in eigen huis overvallen door gemaskerde en gewapende man

NEEDE - Een gewapende jongeman heeft maandagavond in Neede oudere mensen thuis overvallen. De dader dreigde met een vuurwapen en vroeg om geld.

De overval was rond 20.50 uur bij een woning aan het Blikplein. De jongeman was niet goed zichtbaar vanwege een zwart masker. De man had een opvallende blauwe sweater aan met een capuchon die hij had opgezet. Hij ging er lopend vandoor.

De politie vroeg omwonenden onder meer via Burgernet uit te kijken naar de man, maar zelf geen actie te ondernemen. Volgens de politie maken de bewoners het naar omstandigheden goed.