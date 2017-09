Agent krijgt klappen en schoppen bij vechtpartij

Archieffoto

HEERDE - In Heerde is in de nacht van zaterdag op zondag een agent geschopt en geslagen. Dat gebeurde op het moment dat agenten een vechtpartij probeerden te stoppen. Een van de vechtersbazen richtte zijn agressie op de agent.

Er werden drie mannen aangehouden bij de vechtpartij aan de Dorpsstraat. Bij een man gebeurde dat omdat hij een agent uitschold. Een andere man bleef vervelend rondhangen, terwijl hem al een paar keer was gevraagd weg te gaan. De derde aanhouding was de man die de agenten schopte en sloeg. In een video op Facebook laat de politie weten de zaak hoog op te nemen. Er is een onderzoek gestart.