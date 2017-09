Harderwijkse wethouder officieel voorgedragen als VVD-voorzitter

HARDERWIJK - De Harderwijkse wethouder Christianne van der Wal is maandag door het hoofdbestuur officieel voorgedragen als voorzitter van de VVD. De geruchten over haar voordracht gingen al langer.

Van der Wal zit sinds begin 2016 in het hoofdbestuur. Ze is in Harderwijk wethouder van Economische zaken en Werkgelegenheid en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De komende tijd kunnen tegenkandidaten worden aangedragen. De leden kiezen daarna wie van hen de partij moet gaan leiden. De nieuwe voorzitter wordt de opvolger van de in opspraak geraakte en afgetreden Henry Keizer. Hij vertrok na onthullingen over omstreden zakendeals.

Het voorzitterschap van de VVD is geen betaalde baan, maar een vrijwilligersfunctie. Ze blijft daarom ook actief in Harderwijk.

